Agricultura em Goiás: sucessão familiar e inovação tecnológica A RECORD visitou a fazenda da família Priori, em Jataí (GO), para conferir a produção impressionante de soja, milho e outras culturas Agro Record Goiás|Do R7 28/07/2025 - 16h14 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h14 )

No Dia do Agricultor, Goiás celebrou sua posição de destaque na produção rural do Brasil. A fazenda administrada pela família Priori, em Jataí (GO), exemplifica a sucessão familiar e o uso de tecnologia avançada, como drones e softwares, para aumentar a produtividade. Com uma produção impressionante de soja, milho e outras culturas, a fazenda destaca a importância do agricultor e os desafios enfrentados.