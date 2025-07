Aruanã: beleza natural e história às margens do Rio Araguaia A cidade turística enfrenta desafios ambientais, mas projetos de recuperação estão em andamento Agro Record Goiás|Do R7 14/07/2025 - 16h22 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h22 ) twitter

Aruanã, cidade turística às margens do Rio Araguaia, em Goiás, é um destino repleto de história e beleza natural. O rio, que passa por 150 cidades, é um dos mais antigos do mundo e abriga a maior ilha fluvial, a Ilha do Bananal. A região enfrenta desafios ambientais, mas projetos de recuperação estão em andamento.