Conheça Monyque, a filha do cantor Leonardo que escolheu o agronegócio A RECORD foi até a Fazenda Talismã para bater um papo com a jovem, que optou por um caminho diferente dos irmãos artistas Agro Record Goiás|Do R7 04/08/2025 - 15h47 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A RECORD foi até a Fazenda Talismã para conhecer Monyque Isabella Costa, filha do cantor Leonardo que optou por um caminho diferente dos irmãos artistas: dedicar-se ao agronegócio. Formada em Relações Internacionais, Monyque encontrou sua paixão pela agronomia durante o TCC. Com o apoio do pai, ela segue uma carreira promissora no setor, enquanto mantém uma relação próxima e carinhosa com a família.