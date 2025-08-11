Conheça o alambique que produz cachaça de forma sustentável em Catalão (GO) Com capacidade para 2 mil litros diários, a produção é sustentável, aproveitando 100% da cana Agro Record Goiás|Do R7 11/08/2025 - 15h44 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h44 ) twitter

O alambique da família Landim, em Catalão (GO), está em plena produção de cachaça. Com capacidade para 2 mil litros diários, a produção é sustentável, aproveitando 100% da cana. Subprodutos como bagaço e vinhaça são reutilizados, reduzindo custos e impactos ambientais. A tradição familiar se renova com tecnologia e respeito ao meio ambiente.