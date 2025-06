Consumo de café diminui com aumento de preços no Brasil Segundo o IBGE, os preços subiram 80% entre abril de 2024 e abril de 2025 Agro Record Goiás|Do R7 23/06/2025 - 16h18 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h18 ) twitter

O consumo de café no Brasil diminuiu devido ao aumento dos preços, que subiram 80% entre abril de 2024 e abril de 2025. Os brasileiros estão buscando alternativas para economizar, como escolher uma marca mais barata do produto. Alguns eventos climáticos e a entrada da China no mercado global são apontados como fatores para a alta dos preços e a consequente queda de 5% nas vendas de café.