Curtumeiro transforma pele animal em couro de alta qualidade com técnica manual Conheça Edvaldo, que aprendeu o ofício com um antigo chefe libanês e agora mantém viva a tradição Agro Record Goiás|Do R7 07/07/2025 - 16h12

Conheça Edvaldo, um mestre do curtume artesanal, que transforma peles em couro de alta qualidade com técnicas manuais e sustentáveis. O curtumeiro aprendeu o ofício com um antigo chefe libanês e agora mantém viva a tradição, utilizando métodos que respeitam o meio ambiente. Seu trabalho, que já alcançou mercados internacionais, é uma arte que carrega memória e identidade.