Dessecação contribui com o cultivo de soja Prática é resultado de uma pesquisa feita no Centro Tecnológico COMIGO, em Rio Verde (GO) Agro Record Goiás|Do R7 20/01/2025 - 15h41 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma pesquisa sobre dessecação de capim desenvolvida por pesquisadores do Centro Tecnológico COMIGO, em Rio Verde (GO), tem contribuído com o cultivo da soja. A prática de dessecação é realizada antes do plantio da semente e consiste na aplicação de herbicidas na área de cultivo.

O processo proporciona condições necessárias para um bom desenvolvimento das plantas