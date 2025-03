Duda Berranteira: jovem de 21 anos é uma das maiores berranteiras de Goiás Em entrevista com a Record GO, Duda compartilhou suas experiências marcantes e expectativas para o futuro Agro Record Goiás|Do R7 10/03/2025 - 13h37 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h37 ) twitter

Conheça a história inspiradora de Maria Eduarda, a Duda Berranteira, uma jovem de 21 anos que se destacou na internet por tocar berrante, um feito raro entre mulheres.

Apaixonada pelo mundo country, Duda aprendeu sozinha a tocar o instrumento em cavalgadas e rodeios. A jovem, que é de Anápolis (GO), se tornou uma das maiores berranteiras de Goiás. Além de tocar o instrumento, ela também planeja se formar em medicina veterinária e manter viva a tradição rural.

Em entrevista com a Record GO, Duda compartilhou suas experiências marcantes, como tocar para a cantora Ana Castela, e seu compromisso em preservar a cultura do campo para as futuras gerações.