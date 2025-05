Dupla May e Gabi cantam e encantam no Agro Record O bate papo também menciona a contribuição de Marília Mendonça para a visibilidade feminina em um mercado predominantemente masculino Agro Record Goiás|Do R7 19/05/2025 - 18h43 (Atualizado em 19/05/2025 - 18h43 ) twitter

Nessa reportagem, exploramos a influência de Marília Mendonça no cenário sertanejo, destacando sua contribuição para a visibilidade feminina em um mercado predominantemente masculino. A conversa também aborda a trajetória da dupla May e Gabi, que se conheceram durante a pandemia e conquistaram espaço no cenário musical com composições autorais. A importância da pecuária de Goiânia como um evento cultural e artístico é ressaltada, juntamente com a energia e tradição que ela representa. A dupla compartilha suas experiências e a conexão emocional com o público, enfatizando a importância de carisma e profissionalismo na música.