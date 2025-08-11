Febre do ‘morango do amor’ impulsiona plantio da fruta em Goiás
Apesar dos desafios climáticos e pragas, produtores locais estão investindo no cultivo da fruta, que ainda é majoritariamente importada de Minas Gerais e do Espírito Santo
A crescente popularidade do ‘morango do amor’ está transformando o cenário agrícola em Goiás. Apesar dos desafios climáticos e pragas, produtores locais estão investindo no cultivo da fruta, que ainda é majoritariamente importada de Minas Gerais e do Espírito Santo. Com a alta demanda, os preços também dispararam, tornando o morango uma oportunidade lucrativa para agricultores da região.