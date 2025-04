Gado Nelore Mocho melhora eficiência na produção de carne Genética dominante do Mocho permite um melhoramento genético mais rápido e eficiente, resultando em animais precoces e produtivos Agro Record Goiás|Do R7 23/04/2025 - 17h09 (Atualizado em 23/04/2025 - 17h09 ) twitter

Saiba as vantagens do gado Nelore Mocho, uma variação sem chifres da raça zebuína, que facilita o manejo e melhora a eficiência na produção de carne.

Conheça a história de Antônio Ferreira Brito e sua experiência com a criação dessa raça na Fazenda Nova Esperança.

Descubra como a genética dominante do Mocho permite um melhoramento genético mais rápido e eficiente, resultando em animais precoces e produtivos.

Saiba como o equilíbrio corporal e a capacidade digestiva do Nelore Mocho contribuem para uma carne de alta qualidade, apreciada tanto no Brasil quanto no exterior.