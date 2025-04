Goiás inicia safra da cana e se consolida como segundo maior produtor de etanol do país Produção nacional deve alcançar 685 milhões de toneladas, com impacto positivo no preço ao consumidor Agro Record Goiás|Do R7 07/04/2025 - 11h19 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h19 ) twitter

A safra de cana-de-açúcar começou em abril, com Goiás se destacando como o segundo maior produtor de etanol do Brasil. A expectativa é que a queda no preço do álcool beneficie o consumidor final.

A produção nacional de cana deve atingir 685 milhões de toneladas, uma redução de 3,8% devido a condições climáticas adversas no sudeste. No entanto, a região centro-oeste, com clima favorável, espera uma produção recorde. A produção de etanol em 2025 deve ser de mais de 34 bilhões de litros, incluindo etanol de milho.

Atualmente, abastecer com etanol é vantajoso em cinco capitais brasileiras. A expectativa é de que os preços caiam, mas isso pode levar até um mês para ser refletido ao consumidor.