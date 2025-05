Indústria de Hidrolândia (GO) transforma resíduos em adubo para o solo Com uma estação de tratamento de efluentes, a empresa purifica 92% da água utilizada, gerando 120 toneladas de adubo por mês Agro Record Goiás|Do R7 12/05/2025 - 18h24 (Atualizado em 12/05/2025 - 18h24 ) twitter

A indústria de laticínios em Hidrolândia, Goiás, encontrou uma maneira sustentável de transformar resíduos do leite em adubo, beneficiando a agricultura e pecuária local. Com uma estação de tratamento de efluentes, a empresa purifica 92% da água utilizada, gerando 120 toneladas de adubo por mês, distribuídas gratuitamente a pecuaristas vizinhos. Além disso, a água tratada é utilizada na fertirrigação, garantindo pasto abundante e contribuindo para a sustentabilidade regional. Esse projeto inovador já recebeu premiações nacionais, destacando-se como um exemplo de parceria e inovação no setor agropecuário.