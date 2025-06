Mangalarga: conheça os cavalos mais caros do mundo Criadores discutem o desenvolvimento e a versatilidade da raça, que é usada tanto para esportes quanto para trabalho no campo Agro Record Goiás|Do R7 09/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um encontro reuniu os cavalos mangalarga mais caros e bonitos do mundo, destacando a raça brasileira conhecida por sua marcha única e elegância. Criadores discutem o desenvolvimento e a versatilidade do mangalarga, que é usado tanto para esportes quanto para trabalho no campo. Exemplares como Kodak, avaliado em R$ 500 mil, ilustram o valor e a docilidade da raça.