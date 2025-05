Meliponicultura: criação de abelhas sem ferrão vem ganhando popularidade Especialista em insetos ressalta seu papel essencial nos ecossistemas naturais e agroecossistemas Agro Record Goiás|Do R7 05/05/2025 - 19h37 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h37 ) twitter

Descubra como a meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão, está ganhando popularidade como alternativa à apicultura tradicional.

Élcio, um meliponicultor, compartilha sua jornada inspirada por benefícios medicinais do mel de abelha Jataí.

No sítio em São Geraldo de Tumiritinga (MG), mais de 6 espécies nativas são cuidadas, destacando a importância dessas abelhas para a polinização de leguminosas e frutíferas.

A especialista em insetos ressalta seu papel essencial nos ecossistemas naturais e agroecossistemas. O cuidado com as colmeias inclui reforço alimentar com xarope, garantindo a sobrevivência das abelhas.

O mel produzido, mais fino e valioso, é utilizado em diversos produtos, gerando renda extra para meliponicultores como Jonathan.

A diversidade de abelhas é crucial para a polinização de flores específicas, como o açaí, destacando a importância de preservar a variedade de abelhas no bioma.