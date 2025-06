Preço do frango não diminui para o consumidor mesmo após gripe aviária Em maio, o quilo custava R$ 7,98 e, em junho, caiu para R$ 7,10 Agro Record Goiás|Do R7 30/06/2025 - 16h15 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h15 ) twitter

Apesar da confirmação de casos de gripe aviária no Brasil, o preço do frango não diminuiu significativamente para o consumidor. Em maio, o quilo custava R$ 7,98 e, em junho, caiu para R$ 7,10. As exportações brasileiras foram redirecionadas, minimizando o impacto no mercado interno. Após 28 dias sem novos casos, o Brasil se declarou livre da gripe aviária, mantendo o consumo de frango estável.