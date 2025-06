Produção de algodão cresce em Goiás A expectativa é que o estado alcance a terceira posição em rendimento médio na safra 2024/2025 Agro Record Goiás|Do R7 30/06/2025 - 16h19 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h19 ) twitter

Goiás tem se consolidado como um dos principais produtores de algodão no Brasil, com expectativa de alcançar a terceira posição em rendimento médio na safra 2024/2025. Apesar do aumento na produção, os produtores enfrentam desafios devido aos baixos preços do algodão e altos custos de insumos.