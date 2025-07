Produtores investem em plantação de abacaxi em Jaraguá (GO) A primeira safra da fruta deve ser colhida no fim de julho Agro Record Goiás|Do R7 07/07/2025 - 16h10 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h10 ) twitter

Em Jaraguá (GO), uma família transformou uma área de dois hectares em um pomar de abacaxi. Com o apoio do Senar Goiás, os pequenos produtores têm investido na variedade ‘pérola’ da fruta. A primeira safra deve ser colhida no fim de julho. A produção já está atraindo compradores e a expectativa é expandir o cultivo.