Tecnoshow acontece em abril, em Rio Verde (GO) A 22ª edição do evento promete ultrapassar a marca de R$9 bilhões em negociações Agro Record Goiás|Do R7 24/02/2025 - 12h19 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h19 )

A 22ª edição da Tecnoshow acontecerá em Rio Verde (GO), no mês de abril. A maior feira de tecnologia rural do centro-oeste promete ultrapassar a marca de R$9 bilhões em negociações.

No evento, serão expostos equipamentos e máquinas e agropecuários, além de variados animais. Também serão realizadas palestras técnicas e econômicas.

A feira acontecerá de 7 a 11 de abril no Centro Tecnológico COMIGO. Para este ano, a expectativa é quebrar os recordes dos anos anteriores e receber mais de 135 mil pessoas.