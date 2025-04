Tecnoshow traz inovações em máquinas agrícolas Equipamentos realizam colheitas delicadas de amendoim e feijão com precisão milimétrica Agro Record Goiás|Do R7 23/04/2025 - 17h14 (Atualizado em 23/04/2025 - 17h14 ) twitter

Descubra as últimas inovações em máquinas agrícolas apresentadas na Tecnoshow, com destaque para equipamentos que realizam colheitas delicadas de amendoim e feijão com precisão milimétrica.

Conheça a plataforma BH 35, que preserva a integridade dos grãos, e o modelo L 60, essencial para diversas atividades na fazenda.

Goiás se destaca na aquisição dessas tecnologias, que incluem conectividade e sensores inteligentes, aumentando a produtividade e eficiência das lavouras.

Máquinas como a L 936 H são preferidas pelos produtores por sua versatilidade e engate rápido, essenciais para a gestão moderna das propriedades agrícolas.