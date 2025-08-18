Logo R7.com
Vaca bate recorde e produz 343 kg de leite em três dias no interior de Goiás

A alta produtividade da ‘Manhosa’ é resultado de genética avançada e bem-estar animal

Agro Record Goiás|Do R7

Uma vaca holandesa surpreendeu ao produzir 343 kg de leite em três dias durante um torneio em Orizona (GO). Criada na Fazenda Coqueiros, a vaca ‘Manhosa’ se destacou pela alta produtividade, resultado de genética avançada e bem-estar animal. O torneio, tradicional na região, celebra o avanço tecnológico e a dedicação dos produtores locais, reforçando a importância do agro brasileiro.

