Vaca bate recorde e produz 343 kg de leite em três dias no interior de Goiás
A alta produtividade da ‘Manhosa’ é resultado de genética avançada e bem-estar animal
Uma vaca holandesa surpreendeu ao produzir 343 kg de leite em três dias durante um torneio em Orizona (GO). Criada na Fazenda Coqueiros, a vaca ‘Manhosa’ se destacou pela alta produtividade, resultado de genética avançada e bem-estar animal. O torneio, tradicional na região, celebra o avanço tecnológico e a dedicação dos produtores locais, reforçando a importância do agro brasileiro.