Amigos e familiares se despedem de policial que faleceu após mal súbito em Brasília (DF) Rafael da Gama, de 34 anos, foi enterrado em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 12/03/2025 - 12h12 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O corpo do policial civil Rafael da Gama Pinheiro, que faleceu após um mal súbito durante treinamento em Brasília (DF), foi enterrado em Goiânia (GO). O cortejo contou com a presença de colegas, amigos e familiares, incluindo sua esposa e sua filha.

O pai de Rafael, general Ajax Pinheiro, destacou a dedicação do filho à Polícia Civil. A morte de Rafael, que ocorreu após um curso de salvamento aquático, está sob investigação, com questionamentos sobre a causa divulgada.

Rafael, de 34 anos, era um investigador comprometido e respeitado desde 2017. O Sindicato dos Policiais Civis de Goiás promete apoio à família e busca esclarecimentos.