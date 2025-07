Caminhão tomba na pista e motorista morre preso às ferragens em Itumbiara (GO) A polícia investiga as causas do acidente, que pode ter sido causado por falha mecânica Balanço Geral Goiás|Do R7 17/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caminhoneiro morreu após perder o controle do veículo em Itumbiara (GO). O caminhão, que estava em alta velocidade, tombou e a cabine caiu em um córrego. Equipes de resgate foram acionadas, mas o motorista, que ficou preso às ferragens, já estava sem vida. A polícia investiga as causas do acidente, que pode ter sido causado por falha mecânica.