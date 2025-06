Centro-oeste tem a maior taxa de violência contra a mulher no Brasil Em 2024, foram 1459 feminicídios, um recorde histórico Balanço Geral Goiás|Do R7 11/06/2025 - 18h29 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h29 ) twitter

A região centro-oeste do Brasil, incluindo Goiás, registra a maior taxa de feminicídios do país, com 0.87 casos por 100 mil mulheres, superando a média nacional de 0.34. Em 2024, foram 1459 feminicídios, um recorde histórico. Além disso, o número de estupros atingiu 83 mil, o maior em cinco anos. A dificuldade em denunciar e buscar ajuda contribui para a persistência desses crimes.