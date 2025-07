Criminoso pula janela e foge de prisão provisória durante audiência de custódia online Depois de fugir, ele invadiu o Instituto Federal de Rio Verde (GO) e matou um segurança Balanço Geral Goiás|Do R7 24/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um criminoso fugiu da Casa de Prisão Provisória, em Rio Verde (GO), durante uma audiência de custódia online. A fuga foi registrada em vídeo, após as algemas serem retiradas do suspeito. Depois de fugir, ele invadiu o Instituto Federal da cidade, matou um segurança, e roubou as roupas e a moto da vítima. A polícia conseguiu capturar o criminoso, mas o incidente deixou uma família em luto.