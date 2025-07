Criminoso tenta entrar em presídio com 91 cápsulas de maconha no estômago Caso aconteceu na Casa de Prisão Provisória, em Formosa (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 04/07/2025 - 15h08 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h08 ) twitter

Um mecânico de 24 anos foi preso após tentar entrar na Casa de Prisão Provisória, em Formosa (GO), com 91 cápsulas de maconha no estômago. O homem, que cumpria pena em regime semiaberto por homicídio, planejava lucrar com a venda das drogas dentro do presídio. Após exames, ele foi levado a um hospital, onde expeliu as cápsulas. O regime semiaberto foi revogado e ele voltou ao regime fechado.