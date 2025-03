Disputa por terras de R$100 milhões resulta em assassinato de advogado Cássio Bruno Barroso, de 48 anos, foi morto a tiros na porta do seu escritório de advocacia em Rio Verde (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 26/03/2025 - 09h20 (Atualizado em 26/03/2025 - 09h20 ) twitter

Em Rio Verde (GO), uma disputa por terras tirou a vida de um advogado. Cássio Bruno Barroso, de 48 anos, foi morto a tiros na porta do seu escritório de advocacia, em plena luz do dia, por Alan Alves Souza e Chester Batista Silva.

O crime brutal, que aconteceu em outubro de 2024, foi calculado e planejado por uma quadrilha. Por um ano, os suspeitos usaram drones, rastreadores e câmeras para acompanhar o advogado e a família dele.

De acordo com a polícia, a motivação do crime foi uma disputa judicial por uma propriedade, avaliada em R$100 milhões, que fica no Mato Grosso. O mandante do crime seria o grileiro Mário Sérgio Ferrari.

Todos os três envolvidos foram presos.