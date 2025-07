Errata: guarda do filho de Murilo Huff continua compartilhada com Dona Ruth A decisão judicial da audiência que aconteceu ontem (30), em Goiânia (GO), será divulgada somente na próxima semana para os familiares

Balanço Geral Goiás|Do R7 01/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share