Homem é preso após tentar abrir procuração com documentos falsos em cartório O suspeito foi identificado como Antônio Marcos da Silva Balanço Geral Goiás|Do R7 21/08/2025 - 15h47 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h47 )

Um homem foi preso após tentar aplicar um golpe em um cartório de Petrolina (GO). O suspeito, Antônio Marcos da Silva, usou documentos falsos e tentou abrir uma procuração em nome de outra pessoa. Após investigação da Polícia Civil, ele foi localizado e preso no Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, o suspeito é reincidente e já possui condenações por estelionato e falsidade ideológica.