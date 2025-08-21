Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem é preso após tentar abrir procuração com documentos falsos em cartório

O suspeito foi identificado como Antônio Marcos da Silva

Balanço Geral Goiás|Do R7

Um homem foi preso após tentar aplicar um golpe em um cartório de Petrolina (GO). O suspeito, Antônio Marcos da Silva, usou documentos falsos e tentou abrir uma procuração em nome de outra pessoa. Após investigação da Polícia Civil, ele foi localizado e preso no Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, o suspeito é reincidente e já possui condenações por estelionato e falsidade ideológica.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.