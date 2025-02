Macaco bugio aparece em casa e assusta moradores de Goiânia (GO) De acordo com relatos, o animal visitou as residências do bairro Alphaville Residencial durante todo o fim de semana Balanço Geral Goiás|Do R7 26/02/2025 - 12h16 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h16 ) twitter

Em Goiânia (GO), um macaco da espécie Bugio apareceu em uma residência, no bairro Alphaville Residencial, e assustou os moradores.

De acordo com relatos, o animal visitou as casas do bairro durante todo o fim de semana. Os moradores estão com medo de que o macaco ataque os cães e crianças que vivem na região. Além disso, o animal pode transmitir doenças como raiva, tuberculose e hepatite.

A Record GO entrou em contato com os bombeiros e com a AMMA para resolver a situação.