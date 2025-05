Membros da Força Jovem Goiás são investigados por tráfico e associação criminosa O líder da torcida organizada, identificado como ‘Babalu’, está foragido Balanço Geral Goiás|Do R7 13/05/2025 - 17h04 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Goiânia (GO) estão investigando membros da torcida organizada Força Jovem Goiás por corrupção de menores, associação criminosa e tentativa de homicídio. Investigações revelaram conexões dos membros com o tráfico de drogas e facções criminosas. O líder do grupo, identificado como ‘Babalu’, está foragido.