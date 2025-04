Mulher que teve o braço decepado pelo ex-companheiro está reaprendendo a viver Em entrevista, Railma Lisboa contou que já consegue fazer pequenas atividades, mas ainda está em busca de uma prótese Balanço Geral Goiás|Do R7 17/04/2025 - 16h44 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h44 ) twitter

Após seis meses do crime, jovem que teve parte do braço decepado pelo ex-namorado, em Goiânia (GO), está se adaptando a uma nova rotina.

Railma Lisboa foi atacada com um facão por Marcos José de Souza Cardoso, que não aceitava o fim do relacionamento. Em entrevista, Railma contou que está reaprendendo a fazer as pequenas coisas, mas ainda está em busca de uma prótese.

Apesar do medo constante, Railma demonstra força e determinação, continuando seus estudos e recebendo homenagens por sua resiliência.