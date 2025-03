Nova raça de galinha caipira pode pesar até 8 kg O animal, chamado de ‘Galinha Sertaneja Balão’ ou ‘GSB’, chega a 1 metro de comprimento e pode pesar até 3 vezes mais que uma galinha caipira comum Balanço Geral Goiás|Do R7 25/03/2025 - 11h43 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h43 ) twitter

Uma raça de ave caipira de grande porte, típica do Nordeste, tem chamado a atenção dos produtores de Goiás. O animal, chamado de ‘Galinha Sertaneja Balão’ ou ‘GSB’, chega a 1 metro de comprimento e pode pesar até 8 kg, três vezes mais que uma galinha caipira comum.

A galinha ‘Balão’ não só se destaca pelo tamanho, mas também pela facilidade de manejo e alto valor de mercado, com exemplares vendidos por até R$8 mil.

A Record GO foi até Senador Canedo (GO) para conversar com um dos pioneiros da criação da ave, Maurício Queiroz, que compartilhou suas experiências e os benefícios econômicos que a GSB oferece.