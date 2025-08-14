Polícia descobre fábrica clandestina de munição em Aparecida de Goiânia
No local, foram apreendidas mais de 100 munições de diversos calibres e uma arma de fabricação caseira
A Polícia Militar fechou uma fábrica clandestina de armas e munições em Aparecida de Goiânia, durante cumprimento de mandado judicial. No local, foram apreendidas mais de 100 munições de diversos calibres e uma arma de fabricação caseira. O proprietário do imóvel não foi encontrado, mas já foi identificado. A Polícia Civil dará continuidade às investigações sobre a posse ilegal de munições.