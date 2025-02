Quilo do café chega a R$70 nos supermercados brasileiros Problemas climáticos na produção e grande demanda de exportação têm elevado, e muito, o preço do grão Balanço Geral Goiás|Do R7 30/01/2025 - 15h02 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O preço do quilo do café está chegando a R$70 nos supermercados. A cada semana, o valor aumenta, e a alta tem gerado preocupação nos consumidores. Dados recentes mostram que o café registrou alta de cerca de 33% nos últimos 12 meses.

De acordo com um produtor de café, houve uma quebra na colheita da safra do ano passado, além de problemas climáticos e grande demanda de exportação, o que tem elevado, e muito, o preço do café. A previsão é que a situação melhore apenas em 2026.