Acidente com van deixa 11 feridos na GO-436 Equipes de resgate atuaram rapidamente no local para socorrer as vítimas, algumas das quais ficaram presas nas ferragens Cidade Alerta Goiás|Do R7 22/04/2025 - 19h18 (Atualizado em 22/04/2025 - 19h18 )

Um acidente envolvendo uma van deixou 11 pessoas feridas na GO-436, em Cristalina (GO). Equipes de resgate, incluindo os Bombeiros e o SAMU, atuaram rapidamente no local para socorrer as vítimas, algumas das quais ficaram presas nas ferragens.

O caso está sob investigação para determinar as causas, enquanto um alerta foi emitido para motoristas devido às condições climáticas adversas, com chuvas fortes e raios na região de Goiânia (GO). A população é aconselhada a ter cautela ao retornar para casa, especialmente nas áreas afetadas pelo mau tempo.