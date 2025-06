Acidente entre caminhão e carro deixa dois mortos e dois feridos na GO-080 As vítimas fatais estavam no banco da frente do carro, que ficou completamente destruído Cidade Alerta Goiás|Do R7 27/06/2025 - 19h19 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h19 ) twitter

Dois homens morreram e dois ficaram gravemente feridos após um acidente entre um carro e um caminhão na GO-080, em Nerópolis (GO). As vítimas fatais estavam no banco da frente do carro, que ficou completamente destruído. Uma investigação está em andamento para determinar as circunstâncias do acidente.