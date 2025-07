Acidente entre carretas e caminhonete deixa dois mortos na BR-050, em Catalão (GO) Além das vítimas fatais, uma pessoa ficou gravemente ferida Cidade Alerta Goiás|Do R7 08/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas pessoas morreram em um acidente na BR-050, em Catalão (GO). O incidente envolveu duas carretas e uma caminhonete. Após uma colisão inicial entre as carretas, o motorista da caminhonete, que vinha na pista, perdeu o controle do veículo ao tentar frear e colidiu com os caminhões parados. Além das vítimas fatais, uma pessoa ficou gravemente ferida. A polícia investiga as causas do acidente.