Acidente entre carro e ônibus do BRT causa transtornos na Av. Goiás Norte A colisão, que aconteceu na tarde de hoje (13), não resultou em feridos Cidade Alerta Goiás|Do R7 13/06/2025 - 19h22 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h22 )

Na tarde de hoje (13), um acidente leve entre um ônibus do BRT e um carro foi registrado na Avenida Goiás Norte, no setor Criméia Oeste, em Goiânia (GO). A colisão, que não resultou em feridos, causou transtornos para motoristas e passageiros que transitavam pelo local.