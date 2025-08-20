Acusado de matar trabalhador rural continua foragido e família cobra justiça Paulo Henrique Silva Andrade foi morto a tiros em frente de casa, em um povoado de Campinorte (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 20/08/2025 - 19h50 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h50 ) twitter

A família de Paulo Henrique Silva Andrade, trabalhador rural que foi assassinado há 6 meses, pede por justiça. Paulo foi morto a tiros em frente de casa, em um povoado de Campinorte (GO), supostamente por Adail Bonfim. O crime foi motivado por uma discussão sobre o relacionamento de Adail com a enteada de Paulo, de 16 anos. O acusado, indiciado pela polícia, permanece foragido.