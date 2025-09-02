Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Adolescente de 14 anos desaparece após sair de casa para comprar lanche

A jovem, Rafaela Giovana, foi vista pela última vez por um amigo no Parque Industrial João Braz, em Goiânia (GO)

Cidade Alerta Goiás|Do R7

Uma adolescente desapareceu após sair de casa para comprar um lanche no Parque Industrial João Braz, em Goiânia (GO). A jovem, Rafaela Giovana, de 14 anos, foi vista pela última vez por um amigo há cinco dias. Rafaela tem diagnóstico de TOD, TDAH, depressão e déficit de atenção. A família pede ajuda para encontrá-la e disponibiliza contatos para informações.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.