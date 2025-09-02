Adolescente de 14 anos desaparece após sair de casa para comprar lanche
A jovem, Rafaela Giovana, foi vista pela última vez por um amigo no Parque Industrial João Braz, em Goiânia (GO)
Uma adolescente desapareceu após sair de casa para comprar um lanche no Parque Industrial João Braz, em Goiânia (GO). A jovem, Rafaela Giovana, de 14 anos, foi vista pela última vez por um amigo há cinco dias. Rafaela tem diagnóstico de TOD, TDAH, depressão e déficit de atenção. A família pede ajuda para encontrá-la e disponibiliza contatos para informações.