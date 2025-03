Adolescente morre afogada em córrego de Aparecida de Goiânia após sair da escola Polícia investiga afogamento em local frequentado por moradores e adolescentes, buscando respostas sobre a tragédia Cidade Alerta Goiás|Do R7 12/03/2025 - 14h36 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h36 ) twitter

Uma adolescente de 12 anos morreu afogada em um córrego em Aparecida de Goiânia após sair mais cedo da escola. O incidente ocorreu no córrego Santo Antônio, um local frequentado por moradores e adolescentes.

A jovem estava acompanhada de colegas e de sua irmã mais velha, que se ausentou por alguns minutos. Equipes de resgate foram acionadas, mas não conseguiram salvar a menina, que não sabia nadar.

A polícia investiga as circunstâncias do afogamento, incluindo a possibilidade de buracos no córrego que poderiam ter contribuído para a tragédia.