Assassino de lutador de MMA é condenado a 14 anos de prisão Leandro Marcos Gomes Pereira responderá pela morte do lutador Paulo Henrique Biano Rodrigues, morto com seis tiros em Goiás Cidade Alerta Goiás|Do R7 21/02/2025 - 13h24 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h24 )

O homem responsável pela morte do lutador de MMA, em Goiás, foi condenado a 14 anos de prisão. Leandro Marcos Gomes Pereira, o autor do crime, responderá pela morte de Paulo Henrique Biano Rodrigues, morto com seis disparos de arma de fogo, em 2024.