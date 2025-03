Bandido armado rouba carro de aplicativo e morre em confronto com a polícia Criminoso roubou o veículo de uma motorista de aplicativo, próximo a um shopping de Goiânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 25/03/2025 - 11h52 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h52 ) twitter

Na noite de sábado (22), em Goiânia (GO), uma motorista de aplicativo teve o carro roubado por um bandido armado.

A motorista estava parada com o veículo próximo a um shopping, aguardando uma próxima corrida, quando foi abordada pelo criminoso. Segundo ela, o bandido entrou no carro, apontou a arma para sua cabeça e a obrigou a descer do veículo. Em seguida, ele fugiu com o carro.

A polícia foi acionada e conseguiu localizar o bandido, que morreu em confronto com os agentes.

A Record GO conversou com a motorista sobre os momentos de pânico vividos e a rápida ação policial que resultou na localização do veículo.