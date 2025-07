Bebê de 11 meses morre afogado em piscina de Nova Crixás (GO) A criança foi encontrada desacordada pelos avós e, apesar dos esforços de reanimação do Corpo de Bombeiros e do SAMU, não resistiu Cidade Alerta Goiás|Do R7 21/07/2025 - 19h34 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h34 ) twitter

Um bebê de 11 meses morreu após se afogar em uma piscina na cidade de Nova Crixás (GO). A criança foi encontrada desacordada pelos avós e, apesar dos esforços de reanimação do Corpo de Bombeiros e do SAMU, não resistiu. O caso está sob investigação para determinar as circunstâncias do acidente.