Bebê de 7 meses fica presa dentro de carro, mas resgate chega a tempo A mãe da criança fechou o veículo com a chave dentro e acionou o Corpo de Bombeiros Cidade Alerta Goiás|Do R7 07/03/2025 - 13h50 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Anápolis (GO), uma bebê de 7 meses ficou presa dentro de um carro após a mãe fechar a porta do veículo com a chave dentro. Por sorte, a mãe percebeu o problema na mesma hora e acionou o Corpo de Bombeiros.

O resgate foi realizado com sucesso por meio da rápida ação das equipes de emergência e de um chaveiro. O carro estava estacionado na sombra, o que ajudou a manter a bebê tranquila até a chegada do socorro.