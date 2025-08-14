Briga em festa de Mozarlândia (GO) termina com prisões e feridos A confusão foi registrada em vídeo, mostrando a violência dos agressores Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/08/2025 - 19h28 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h28 ) twitter

A Polícia Civil investiga uma briga em Mozarlândia (GO) que começou por um esbarrão em uma festa. Dois irmãos suspeitos foram presos no aeroporto tentando fugir para a Alemanha. As vítimas, Antônio e Rian, ainda se recuperam dos ferimentos graves. A defesa alega tentativa de homicídio, e a família busca justiça. A confusão foi registrada em vídeo, mostrando a violência dos agressores.