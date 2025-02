Briga entre irmãos termina em morte De acordo com a polícia, o crime aconteceu após uma discussão dos envolvidos sobre uma herança Cidade Alerta Goiás|Do R7 06/02/2025 - 14h23 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h23 ) twitter

Em Goiânia (GO), no setor João Vaz, um homem foi preso por matar o próprio irmão. O crime aconteceu após uma discussão entre os irmãos sobre uma herança. O caçula desferiu golpes de faca no mais velho que, para se defender, revidou as agressões com um pedaço de madeira.

Durante a briga, o irmão mais velho, de 46 anos, tomou a faca do mais novo e o matou com facadas. A mãe dos dois homens estava no local e presenciou o crime. De acordo com a polícia, a desavença familiar já durava alguns anos e havia registros de ocorrências envolvendo os dois irmãos. O autor do homicídio, que estava ferido, foi encaminhado para o Hugol, mas depois foi preso e levado à delegacia.

A polícia agora irá investigar se houve excesso de legítima defesa.