Caminhão arrasta carro na GO-070 após acidente O motorista do caminhão se recusou a prestar ajuda ao dono do carro, pois alegou não ter culpa no acidente Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/04/2025 - 19h28 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h28 )

Um caminhão foi flagrado arrastando um carro por vários metros na GO-070, sentido Goianira (GO).

O motorista do caminhão se recusou a prestar ajuda ao dono do carro, pois alegou não ter culpa no acidente. Apesar do registro chocante, felizmente não houve vítimas.

O dono do carro agora busca reparação pelos danos materiais e enfrenta a negativa do caminhoneiro em assumir os custos.