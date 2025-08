Caminhão carregado com cimento tomba no Anel Viário, em Aparecida (GO) O acidente ocorreu próximo ao polo industrial e afetou o fluxo intenso de veículos na região Cidade Alerta Goiás|Do R7 01/08/2025 - 19h24 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h24 ) twitter

Um caminhão carregado com cimento tombou no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia (GO). O acidente ocorreu próximo ao polo industrial e afetou o fluxo intenso de veículos na região. Equipes estão trabalhando no local para remover o veículo e limpar a pista, com previsão de liberação em uma hora.